Девушку, изготовившую более 25 килограммов наркотиков, осудили в Тверской области

Девушку, производившую наркотики, осудили на девять лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей . Фото: стоп-кадр с видео ФСБ по Тверской области.

В Старицком районном суде вынесли приговор 22-летней жительнице Петрозаводска, которая действовала в составе ОПГ. Доказана ее причастность к трем эпизодам преступной деятельности. Остальных членов группировки будут судить в Тверском областном и Старицком районном судах. Всего действовали шестеро человек – граждане России и Украины.

Правоохранительные органы выяснили, что девушка с декабря 2018 по февраль 2019 года в подпольных лабораториях в Твери и Старицком районах произвела более 25 килограммов «соли» и психотропного наркотика. Продавали товар в Пролетарском районе Твери.

Во время задержания у правонарушительницы обнаружили при себе шесть граммов психотропного вещества для личного употребления.

Суд назначил девушке наказание в виде девять лет колонии общего режима, а также штраф – 200 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.