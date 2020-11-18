Женщину, пострадавшую в ДТП в Калязинском районе, доставили на вертолете в Тверь

Пациентку из Калязина доставили в Тверь на вертолете Фото: ПТО

18 ноября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке Калязинской ЦРБ.

В 10:05 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Калязинского района для транспортировки пациентки.

В 13:44 женщина была доставлена в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

Как стало известно "КП"-Тверь", это 35-летняя женщина-водитель "Хонды", которая накануне серьезно пострадала в "лобовом" ДТП на автодороге Сергиев Посад - Калязин - Череповец. В аварии погибли 4-летний мальчик и 58-летняя женщина - пассажиры автомобиля. Еще один пассажир - мальчик 2019 года рождения не пострадал.

Водитель - виновник аварии ехал с превышением скорости, стрелка спидометра замерла на 138 км/ч. Он находится в больнице.