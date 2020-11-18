Общежитие колледжа в Тверской области не обрудовали пожарной сигнализацией

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

В ходе прокурорской проверки в Калязинском колледже имени Н.М. Полежаева выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

- Помещения учебного корпуса, общежития для студентов и двух мастерских не оборудованы системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствуют планы эвакуации, нарушены сроки перезарядки огнетушителей, - сообщили в областной прокуратуре.

Межрайонным прокурором в отношении ответственных за соблюдение пожарной безопасности на объектах, а также юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, назначены административные наказания.

Директору внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.