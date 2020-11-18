Больше 42 млн рублей добавят на субсидии аграриям в Тверской области

Дополнительные средства в том числе направят на возмещение затрат на племенное маточное поголовье КРС. Фото: Александр ЖМУЛИН

Если точнее, на поддержку сельских хозяйств Верхневолжья из областного бюджета дополнительно направят 42,2 млн рублей.

- Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий, - отметил губернатор Игорь Руденя.

27,8 млн рублей добавят на новое направление поддержки – производство зерновых и зернобобовых культур. Средства распределят между 25 хозяйств из 11 муниципалитетов.

14,3 млн рублей дополнительно направят на возмещение затрат на племенное маточное поголовье КРС, на приобретение племенного молодняка, а также поддержку элитного семеноводства. В итоге в целом в этом году 97 агропредприятиям распределят 283,8 млн рублей.

Научным и образовательным организациям сферы АПК будут выделены гранты в размере свыше 1,5 млн рублей. Средства направят Тверской сельскохозяйственной академии, Всероссийскому научно-исследовательскому институту мелиорированных земель, а также Федеральному научному центру лубяных культур.

Областное правительство сообщает, что поддержку аграрии смогут получить до 20 декабря.