Северные районы Тверской области замело снегом

Улицы Бологое замело Фото: Надежда Блинова

Днем, 18 ноября, северные районы Тверской области засыпало снегом. Фотографиями с "КП"-Тверь" поделились читатели из города Бологое.

Также замело улицы в Удомле, Андреаполе и Нелидове.

Снегопад продолжается до сих пор и, по прогнозам синоптиков, надвигается на Тверь.

Тверской гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение об ухудшении погоды на 18-20 ноября. Наблюдается усиление юго-западного ветра, отдельными порывами 15-20 м/с, гололедица на дорогах.

Будьте внимательны и осторожны!