Северные районы Тверской области замело снегом

Улицы Бологое замело Фото: Надежда Блинова
Днем, 18 ноября, северные районы Тверской области засыпало снегом. Фотографиями с "КП"-Тверь" поделились читатели из города Бологое.
Также замело улицы в Удомле, Андреаполе и Нелидове.
Снегопад продолжается до сих пор и, по прогнозам синоптиков, надвигается на Тверь.
Тверской гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение об ухудшении погоды на 18-20 ноября. Наблюдается усиление юго-западного ветра, отдельными порывами 15-20 м/с, гололедица на дорогах.
Будьте внимательны и осторожны!
Улицы Бологое замело Фото: Надежда Блинова