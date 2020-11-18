Пьяный житель Твери угнал "Ладу", но не успел уехать далеко

Автомобиль нашли в черте города Фото: архив "КП"

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 38-летний житель Вышневолоцкого района. Мужчина сообщил, что ночью со стоянки на бульваре Гусева был угнан его автомобиль "Лада Гранта".

Ориентировка на пропавший автомобиль была передана патрульным экипажам.

Машину нашли на одной из городских улиц. За рулём находился 39-летний житель Твери в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что выпивал вместе с владельцем авто, а потом решил прокатиться.

Ранее фигурант уже был лишён права управления.

По ч. 1 статьи 166 УК РФ и 264.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.