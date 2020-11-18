Банкир в Твери погорел на взятке

Начальника отдела кредитования банка в Твери подозревают в получении крупной взятки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начальника отдела кредитования тверского отделения всероссийской банковской компании подозревают в получении взятки в крупном размере. Делом занимаются следователи совместно с сотрудниками областного ФСБ. Сейчас выясняют все обстоятельства совершения преступления.

По версии следствия, 17 ноября сотрудник банка в Твери лично получил от гражданина наличными 595 тысяч рублей. Деньги были получены для того, чтобы снизить кредитную ставку по договору и сокрыть нарушения заемщика. Тот, кто давал взятку, действовал под прикрытием в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Подозреваемого задержали прямо во время получения купюр. На данный момент решают вопрос о заключении сотрудника банковской организации под стражу.

Расследование продолжается.