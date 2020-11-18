В Тверской области закупят дополнительные трубы и насосы для устранения аварий на объектах ЖКХ

На закупку дополнительных труб и наносного оборудования направят 6,4 млн рублей. Фото: ПТО

На закупку дополнительных труб и наносного оборудования направят 6,4 млн рублей. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Таким образом в Верхневолжье собираются увеличить резерв необходимых ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ и соцсферы.

Всего в 2020 году на закупку оборудования для резерва было предусмотрено свыше 22,5 млн рублей. Все плановые закупки произведены.

Но часть средств была сэкономлена. На них будет приобретено дополнительно 300 стальных электросварных труб и 59 единиц насосного оборудования.

Как сообщает областное правительство, в регионе уменьшается количество технологических нарушений в теплоэнергетическом комплексе. В осенне-зимний период 2019-2020 годов по сравнению с сезоном 2017-2018 этот показатель снизился на 10%.

- Мы проделали большую системную работу по повышению надёжности теплоэнергетического комплекса в тверском регионе, которая позволила обеспечить прохождение осенне-зимних периодов последних лет без крупных аварий, - отметил Игорь Руденя.