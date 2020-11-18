Аптеки в Тверской области оштрафовали за отсутствие лекарств

В аптеках обнаружили недостаток ассортимента Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратура провела проверку и выявила в трех аптеках Весьегонска отсутствие минимального ассортимента лекарств – парацетамола, тетрациклина, бисакодила и других медицинских препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Данный факт является нарушением действующего законодательства.

В отношении руководителей организаций-нарушителей вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 15 000 рублей.

Вынесенные прокурором и судом представления рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены.