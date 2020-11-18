18 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 185 человек

В Тверской области подтверждено 185 случаев коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 18 ноября, еще 185 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12758 случаев заражения COVID-19.
4827 (+11) человек изолированы;
357 (+2) умерли;
754 (+172) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4150 (+60)
Конаковский район 876 (+6)
Ржев 873 (+19)
Кимры 756 (+9)
Торжок 598 (+15)
Калининский район 594 (+5)
Вышневолоцкий городской округ 550 (+20)
Лихославльский район 361
Торопецкий район 353
За весь период на коронавирус в регионе проведено 304152 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 4514.
Графика: ПТО