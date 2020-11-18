18 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 185 человек

В Тверской области подтверждено 185 случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 18 ноября, еще 185 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12758 случаев заражения COVID-19.

4827 (+11) человек изолированы;

357 (+2) умерли;

754 (+172) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4150 (+60)

Конаковский район 876 (+6)

Ржев 873 (+19)

Кимры 756 (+9)

Торжок 598 (+15)

Калининский район 594 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 550 (+20)

Лихославльский район 361

Торопецкий район 353

За весь период на коронавирус в регионе проведено 304152 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 4514.