С начала года в Тверской области в ДТП пострадали более ста детей-пассажиров

Выезд на полосу встречного движения и превышение скорости – самые частые причины гибели детей-пассажиров Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области опубликовала скорбную статистику. По данным ведомства, за 10 месяцев 2020 года на территории региона с участием детей-пассажиров произошло 84 ДТП, в которых два ребенка погибли и 101 получил травмы.

Из общего количества по вине водителей, перевозящих несовершеннолетних пассажиров, зарегистрировано 37 таких аварий.

- Выезд на полосу встречного движения и превышение скорости – самые частые причины гибели детей-пассажиров, - отмечают в Госавтоинспекции.

Часто родители перевозят детей в удерживающих устройствах, не пристегнув их ремнями безопасности.

Госавтоинспекторы напоминают, что во избежание печальных последствий, необходимо строго соблюдать правила перевозки детей. За неиспользование детских удерживающих устройств нарушителей ждет штраф в размере 3000 рублей.