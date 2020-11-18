Тверичанин перевел мошенникам 937 тысяч рублей

Мошенники обманули жителя Твери на 937 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жертвой мошенников стал 31-летний житель Твери. Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя кто-то пытается оформить кредит.

С целью предотвращения незаконных посягательств звонивший предложил через онлайн-сервис подтвердить заявку, обналичить денежные средства и перевести их на безопасный счет. В итоге полученные 937 000 рублей мужчина перевел на неустановленный счет.

Осознав, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.