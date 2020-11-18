В Тверской области из котельной украли два сварочных аппарата и шлифмашинки

Мужчина украл инструменты из котельной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступление было совершено в Андреаполе. Сообщение поступило в местный отдел полиции. Неизвестный, выставил оконное стекло, проник в котельную на Гвардейской площади и похитил два сварочных аппарата и две шлифовальные машинки. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа.

Злоумышленника задержали. Им оказался 37-летний безработный местный житель. На придомовой территории похищенное было обнаружено.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.