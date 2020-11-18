Конкурс рисунков к Дню матери стартовал в Росгвардии Тверской области

В Росгвардии стартовал конкурс детского рисунка Фото: Мария ЛЕНЦ

В ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области стартовал конкурс детского рисунка "Самой лучшей маме на свете". Он проводится в преддверии Дня матери. В этом году праздник выпадает на 29 ноября.

Возраст участников не ограничен. Рисунки могут быть выполнены на любой бумаге и в любой технике рисования. На каждой работе с обратной стороны необходимо указать Ф.И.О. автора и должность родителя. Работы принимаются в Управлении Росгвардии по Тверской области.

Результаты конкурса будут объявлены 27 ноября.