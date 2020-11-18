В Тверском театре драмы отменили все ноябрьские спектакли

В Тверском академическом театре драмы отменили все спектакли в ноябре. Часть показов перенесли на декабрь. Фото: Наталья Тихонова.

Информация об отмене спектаклей появилась на официальных интернет-ресурсах Тверского театра драмы. Указано, что в ноябре отменяют все назначенные спектакли «в целях общей безопасности». Часть из них переносится на декабрь.

Купленные билеты возможно сдать, написав заявление в кассовом зале театра. На новые даты показов билеты будут действительны.

С 19 ноября на 13 декабря переносится показ комедии «Ужин дураков» Вебера, с 21 ноября на 11 декабря – музыкальной комедии «Осторожно! ЛЮБОВЬ!» Уалдера, с 22 ноября на 6 декабря – драмы «Трамвай «Желание» Уильямса.

А премьера на большой сцене спектакля «Василий Тёркин» по поэме Александра Твардовского режиссера Александра Сафронова теперь назначена на 17 и 18 декабря. Выпуск ещё одной премьеры – постановки «Весы» по пьесе Евгения Гришковца в режиссуре Александра Павлишина предположительно состоится в январе 2021 года.

Администрация театра драмы приносит извинения и указывает телефоны для справок: (4822) 32-22-92 (администраторы), (4822) 32-09-09 (касса), (4822) 32-01-07 (билетный отдел). Обновленная информация будет появляться на сайте храма Мельпомены – tatd.ru.

В Тверском театре юного зрителя отмен и замен сейчас не происходит.