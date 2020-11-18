На рынках Твери проверили соблюдение масочного режима

В Твери продолжаются рейды против антимасочников Фото: администрация Твери

На розничных рынках Твери прошли рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Комиссия проверила выполнение санитарных норм и требований на торговых точках.

- Если покупатель приходит без маски в магазин, торговый центр и просит его обслужить, продавец вправе ему отказать в обслуживании, - поясняют в департаменте экономического развития администрации Твери. - Те же правила распространяются и на самих работников магазинов и рынков.

Напомним, что в Тверской области продолжает действовать масочный режим. Ношение масок обязательно в общественных местах.

В администрации Твери организована "горячая линия" о нарушениях масочного режима. Звонки принимаются по тел.: +7 (906) 549-69-69.