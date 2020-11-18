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В Тверской области ищут мужчину без мизинца

Он пропал прошлым летом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина пропал 2 июля Фото: ВПСО "Сова"

Мужчина пропал 2 июля Фото: ВПСО "Сова"

Денис Сергеевич Каверзнев, 1981 года рождения, пропал 2 июля в Удомельском городском округе Тверской области. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Сообщается, что мужчина ростом 175 см, плотного телосложения, волосы темные короткостриженные, глаза карие. У пропавшего искривлен нос, отсутствует мизинец на руке.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефонам: 8(915)721-45-15, 8(910)646-34-34 или 102.

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