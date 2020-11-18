Машины скорой помощи, КТ и другое медоборудование закупят в Тверской области

В тверском регионе приобретут новой оборудование для больниц и несколько машин скорой помощи. Фото: Юлия КЛЮЕВА

Заседание бюджетной комиссии провел 17 ноября губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщает областное правительство.

Из федерального бюджета региону предоставлено более 80,3 млн рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На недавнем заседании оперштаба Игорь Руденя поручил региональному Минздраву подготовить предложения по распределению этих денег.

В итоге в Ржевскую центральную районную больницу планируется приобрести компьютерный томограф на 160 срезов для диагностики пневмоний.

Также предусмотрена закупка увлажнителей кислорода для инфекционных госпиталей, газификаторов для Конаковской и Калининской ЦРБ, пульсоксиметров для амбулаторного звена. Для Детской областной клинической больницы приобретут утилизатор отходов, для ОКБ и областного клинического лечебно-реабилитационного центра – прикроватные мониторы.

Кроме того, будет закуплено девять машин скорой помощи для центральных районных больниц. На эти цели направят свыше 24 млн рублей бюджетных средств.