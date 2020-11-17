Четырехлетний мальчик и 58-летняя женщина погибли в ДТП в Тверской области

В ДТП погибли взрослый и ребенок, водители - в тяжелом состоянии
Фото: Иван ВИСЛОВ
Авария произошла вечером, 17 ноября, на 65-м км автодороги Сергиев Посад - Калязин - Череповец вКалязинском районе Тверской области.
На указанном участке столкнулись "Лада Приора" и "Хонда Джаз". В результате столкновения погибли пассажиры "Хонды": 4-летний мальчик и 58-летняя женщина. 35-летняя женщина-водитель "Хонды" - в тяжелом состоянии, еще один пассажир иномарки - мальчик 2019 года рождения не пострадал. Тяжелые травмы получил 22-летний водитель "Лады".
Обстоятельства ДТП устанавливаются.