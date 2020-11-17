В Тверской области медоносные пчелы заразились опасным заболеванием

У медоносных пчел обнаружили варроатоз Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области специалистами межобластной ветлаборатории выявлено пасное заболевание у медоносных пчел.

Подмор насекомых был зафиксирован на пасеке в Калязинском районе. Материал доставили на экспертизу, в ходе которой специалисты обнаружили возбудителей варроатоза.

Диагностика заболевания проводилась в соответствии с заявкой Управления Россельхознадзора по Тверской области. Результаты направлены в ведомство для принятия мер.

Как уточняют специалисты, варроатоз пчел – тяжело протекающее заболевание насекомых на стадии личинки, куколки и имаго, вызываемое клещом Varroa jacobsoni. Болезнь очень заразная и способна заразить пасеки, находящихся в радиусе 15 километров.

На поздней стадии варроатоза пчелы умирают. Бороться с заразой можно с помощью растительных и химических препаратов, зоотехническими методами или с помощью термокамеры.