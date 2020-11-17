Коронавирус в Твери: врачи координационного центра при ОКБ уже 15 раз помогли коллегам

Коллегам, которые сталкиваются со сложными или непонятными "коронавирусными" случаями, помогают опытные медики ОКБ. Фото: ПТО

За четыре дня работы дистанционного координационного центра на базе Областной клинической больницы проведено уже 15 консультаций.

Центр создан для оперативной дистанционной помощи участковым терапевтам, врачам общей практики или фельдшерам, которые работают с больными коронавирусом с изоляцией на дому.

Коллегам, которые сталкиваются со сложными или непонятными "коронавирусными" случаями, помогают опытные медики ОКБ. Они дают советы по выбору наиболее адекватной терапии, рекомендации для КТ-диагностики или госпитализации пациента в инфекционный госпиталь. В тяжелых случаях врачи-терапевты консультируются с врачами-пульмонологами.

К примеру, при помощи врачей центра уже в первый день его работы удалось скорректировать лечение жителя Рамешковского района. По совету специалиста ОКБ он был направлен на КТ, а в итоге оперативно госпитализирован в инфекционный госпиталь.

Как сообщает областное правительство, рассматривается вопрос о закупке районными больницами мобильников для участковых терапевтов. Чтобы они еще оперативнее могли консультироваться с о специалистам центра при ОКБ - прям на дому у пациентов.

Губернатором Игорем Руденей поставлена задача обеспечить медицинской помощью всех заболевших коронавирусом жителей региона.