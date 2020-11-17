Капитан полиции Андрей Соловьев из Тверской области вошел в десятку лучших участковых страны

Андрей Соловьев вошел в десятку лучших участковых страны Фото: УМВД России по Тверской области

В МВД России подвели итоги десятого юбилейного Всероссийского конкурса "Народный участковый" 2020. Награждение состоялось в День участковых уполномоченных полиции, 17 ноября. Правда, из-за пандемии торжественную церемонию пришлось отложить и провести мероприятие онлайн. Но праздник это не испортило.

Напомним, конкурс на звание лучшего участкового страны проводился МВД России в сотрудничестве с Издательским домом "Комсомольская правда". Каждый субъект представлял лишь один участник.

От Тверской области на Всероссийском этапе участвовал капитан полиции участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Калининскому району Андрей Соловьев. По итогам всероссийского голосования он набрал 9302 голоса и вошел в десятку лучших участковых страны, заняв 9-е место из 84. Это лучший результат среди коллег-земляков за десятилетнюю историю проведения конкурса.

Победителем Всероссийского конкурса "Народный участковый-2020" стал старший лейтенант полиции участковый из Кемеровской области Александр Тупиков. Он получит погоны капитана и новенький "УАЗ Патриот".