В Тверской области не увеличат минимальный размер взноса на капремонт в МКД

Сейчас в регионе установлен дифференцированный размер взноса в зависимости от степени благоустройства квартиры. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В 2020-2021 годах минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) повышать не будут. Сумма останется на уровне 2019-го.

По сообщению регионального правительства, такое решение принято на заседании президиума Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Сейчас в регионе установлен дифференцированный размер взноса в зависимости от степени благоустройства квартиры. Это 7,7 рублей в месяц за 1 кв. м. общей площади помещения. речь идет о многоквартирных домах, оснащенных лифтами.

Для жильцов домов без лифта взнос равен 5,6 рублям за кв. м.

Отметим, что пожилым гражданам в соответствие с региональным законом компенсируют часть средств взноса за капремонт.

Возвратить часть денег могут:

- одиноко проживающие неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 лет: супруги-пенсионеры или неработающие инвалиды I и II групп (в размере 50%);

- одиноко проживающие неработающие собственники жилья, достигшие возраста 80 лет (в размере 100%).