В Тверской области не увеличат минимальный размер взноса на капремонт в МКД

Сейчас в регионе установлен дифференцированный размер взноса в зависимости от степени благоустройства квартиры.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В 2020-2021 годах минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) повышать не будут. Сумма останется на уровне 2019-го.
По сообщению регионального правительства, такое решение принято на заседании президиума Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Сейчас в регионе установлен дифференцированный размер взноса в зависимости от степени благоустройства квартиры. Это 7,7 рублей в месяц за 1 кв. м. общей площади помещения. речь идет о многоквартирных домах, оснащенных лифтами.
Для жильцов домов без лифта взнос равен 5,6 рублям за кв. м.
Отметим, что пожилым гражданам в соответствие с региональным законом компенсируют часть средств взноса за капремонт.
Возвратить часть денег могут:
- одиноко проживающие неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 лет: супруги-пенсионеры или неработающие инвалиды I и II групп (в размере 50%);
- одиноко проживающие неработающие собственники жилья, достигшие возраста 80 лет (в размере 100%).