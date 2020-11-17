В Тверской области 72 водителя не прошли "Контроль трезвости"

72 водителя привлечены к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные, с 13 по 15 ноября, Госавтоинспекторы Тверской области провели рейд "Контроль трезвости".

По итогам мероприятия 72 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них в Твери остановлено 22 водителя.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей Верхневолжья исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о таких фактахв полицию по телефонам: 02; 102 или 112.