Тверьстат рассказал о росте безработицы за время коронавируса в Тверской области

В марте 2020 года безработными в Тверской области числились 4569 человек, в октябре их было 21011. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В октябре 2020 года в Тверской области было зарегистрировано 21011 безработных, что в 5,2 раза больше, чем в октябре 2019-го. Речь о тех, кто официально встал на учет в центр занятости.

Такой информацией поделился Тверьстат со ссылкой на региональное Главное управление по труду и занятости.

Нельзя не отметить, что рост числа безработных произошел параллельно с началом "коронакризиса". В марте 2020 года безработными в Тверской области официально числились 4569 человек, в мае их количество достигло 12852 человек.

Далее рост продолжился и пик пришелся на сентябрь, когда в качестве безработных на учете состояли уже 21977 человек. Таким образом, с марта по сентябрь 2020 года число безработных у нас выросло в 4,8 раза.