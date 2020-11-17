Более 2264 гектаров бесхозных участков в Тверской области перевели в лесной фонд

Лесной фонд Тверской области увеличится на 2264 га Фото: Ольга ТРОФИМОВА

При правителстве Тверской области состоялось заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям под руководством губернатора Игоря Рудени. Собравшиеся рассмотрели вопрос о расширении регионального лесного фонда.

Более 2264 гектаров земель сельхозназначения в Западнодвинском и Весьегонском муниципальных округах, а также в Рамешковском, Фировском, Ржевском и Торопецком районах переведут в Гослесфонд. Эти территории заросли и стали непригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Перевод участков в лесной фонд позволит повысить контроль за ресурсами, предотвратить незаконные рубки леса, считает Игорь Руденя.

В прошлом году в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га.