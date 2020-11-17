В Тверской области начала работу научно-практическая конференция "Пастырь добрый"

Конференция проходит в онлайн режиме Фото: ПТО

17 ноября начала работу XVII Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая конференция "Пастырь добрый". В этом году мероприятие проходит в онлайн режиме. Главной темой форума стала "Роль личности Александра Невского в историческом, государственном и духовном контексте: связь времен и поколений".

По мнению губернатора Игоря Рудени, конференция на земле Верхневолжья, с которой тесно связан земной путь Александра Невского, станет ярким событием в культурно-образовательной сфере.

Конференцию откроет учительский семинар "Связь времен и поколений: святость, жертвенность и подвиг в служении Отечеству": будут заслушаны доклады и проведены круглые столы о нравственнм и патриотическом воспитании.

18 ноября состоится большое пленарное заседание, где будет обсуждаться фигура Александра Невского и ее место в исторической памяти и современном мире.