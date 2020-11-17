Тверской области направят более 600 млн рублей на детские пособия

Средства выделяются из федерального бюджета.
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Более 600 млн рублей выделено региону на продолжение ежемесячных соцвыплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Всего же на эти пособия в субъекты страны дополнительно направлено более 61,8 млрд рублей.
Выплаты на детей от 3 до 7 лет были введены указом Президента России с 1 января 2020 года. Размер пособия в этом году - 5699 рублей.
Пособие положено семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области за второй квартал 2019 года. Это 10979,60 рублей.
Заявления на ежемесячные выплаты принимают в филиалах МФЦ, на портале Госуслуг.
Как сообщает областное правительство,в нашем регионе в рамках нацпроекта «Демография» оказывается поддержка семьям с детьми по 14 направлениям.
- Для нашего региона улучшение демографических показателей является самой главной задачей и стратегической целью долгосрочного развития. Такая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным перед всеми субъектами страны, - не раз отмечал губернатор Игорь Руденя.