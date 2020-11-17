Тверской области направят более 600 млн рублей на детские пособия

Средства выделяются из федерального бюджета. Фото: "КП" Архив

Более 600 млн рублей выделено региону на продолжение ежемесячных соцвыплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего же на эти пособия в субъекты страны дополнительно направлено более 61,8 млрд рублей.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет были введены указом Президента России с 1 января 2020 года. Размер пособия в этом году - 5699 рублей.

Пособие положено семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области за второй квартал 2019 года. Это 10979,60 рублей.

Заявления на ежемесячные выплаты принимают в филиалах МФЦ, на портале Госуслуг.

Как сообщает областное правительство,в нашем регионе в рамках нацпроекта «Демография» оказывается поддержка семьям с детьми по 14 направлениям.

- Для нашего региона улучшение демографических показателей является самой главной задачей и стратегической целью долгосрочного развития. Такая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным перед всеми субъектами страны, - не раз отмечал губернатор Игорь Руденя.