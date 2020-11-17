17 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 186 человек

Подтверждено 186 новых случаев Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 17 ноября, еще 186 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12573 случая заражения COVID-19.

4816 (+25) человек изолированы;

355 (+2) умерли;

7402 (+159) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4090 (+51)

Конаковский район 870 (+12)

Ржев 854 (+23)

Кимры 747 (+6)

Торжок 583

Калининский район 589 (+10)

Вышневолоцкий городской округ 530 (+12)

Лихославльский район 361 (+1)

Торопецкий район 353 (+12)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 299 638 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 3454.