17 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 186 человек

Подтверждено 186 новых случаев
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 17 ноября, еще 186 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12573 случая заражения COVID-19.
4816 (+25) человек изолированы;
355 (+2) умерли;
7402 (+159) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4090 (+51)
Конаковский район 870 (+12)
Ржев 854 (+23)
Кимры 747 (+6)
Торжок 583
Калининский район 589 (+10)
Вышневолоцкий городской округ 530 (+12)
Лихославльский район 361 (+1)
Торопецкий район 353 (+12)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 299 638 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 3454.
Графика: ПТО