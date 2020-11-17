Двоих мужчин отдадут под суд за вооруженные ограбления в медицинских масках в Твери

В Твери двое мужчин пойдут под суд за разбой в медицинских масках. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Преступники орудовали в Твери. Следователи областного МВД доказали их причастность к семи разбойным нападениям. Теперь прокуратура Заволжского района передаёт дело в суд.

Правоохранительные органы выяснили, по какой схеме действовали злоумышленники. Они подъезжали на машине. Один из мужчин под видом покупателя заходил в магазин и смотрел, где находится касса, есть ли покупатели и охрана, а затем выходил и сообщал информацию своему подельнику.

Тот надевал медицинскую маску и, вооружившись ножом или пневматическим пистолетом, врывался в помещение торговой точки и требовал отдать ему все наличные деньги. Получив желаемое, оба скрывались на автомобиле.

Ущерб от разбоя превысил 100 тысяч рублей.