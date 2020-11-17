Около 1000 устаревших светильников заменили на светодиодные в Твери

В Твери около тысячи устаревших светильников сменили на светодиодные. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

В Твери сотрудники муниципального предприятия отремонтировали и реконструировали 106,5 километров воздушных и 175 километров проводов во время подготовки к осенне-зимнему периоду. В это время нагрузка на электросети возрастает в несколько раз. Работы шли с мая по ноябрь.

В этом году проверили работу 273 трансформаторных подстанций и расчистили 55 километров охранной зоны вдоль линий коммуникаций. Также идёт модернизация уличного освещения.

Около тысячи старых светильников заменили на светодиодные. Большой объем работы по устройству нового освещения – от прокладки подземных кабельных линий до установки опор наружного освещения – был проведен на Бурашевском путепроводе, Волжском проезде и на Советской. Также в 2020 году МУП «Тверьгорэлектро» реконструировало систему освещения Московского шоссе.