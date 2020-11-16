Нуждающегося в медицинской помощи мужчину ищут в Тверской области

Мужчину ищут с 9 ноября Фото: ВПСО "Сова"

Владислав Викторович Фомин, 1947 года рождения, пропал в Кимрском районе 9 ноября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ориентировка на поиск пропавшего появилась в группе ВПСО "Сова" в соцсети.

Сообщается, что мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной, глаза серые. На запястье - шрам. Одет в камуфляжный костюм. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(905)126-65-55, 8(910)646-34-34 или 102.