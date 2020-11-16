Ушел из жизни бывший прокурор Центрального района Твери Александр Туманов

Бывший прокурор Центрального района Твери старший советник юстиции Александр Иванович Туманов скончался 14 ноября Фото: прокуратура Тверской области

14 ноября 2020 года скоропостижно скончался ветеран прокуратуры бывший прокурор Центрального района Твери старший советник юстиции Александр Иванович Туманов.

Александр Иванович родился 16 мая 1953 года в селе Медное Калининского района Тверской области. Окончил Калининский государственный университет. Трудовую деятельность в прокуратуре Калининской области начал в 1984 году помощником прокурора Пролетарского района Твери, в 1989 году назначен заместителем прокурора Московского района. С 1991 года по 2006 год возглавлял прокуратуру Центрального района.

Награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

- Его отличали отзывчивость, порядочность, исполнительность. За примерное исполнение служебного долга Александр Иванович неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области. Светлая память об Александре Ивановиче навсегда останется в наших сердцах- вспоминают коллеги Александра Туманова и выражают соболезнования родным и близким.