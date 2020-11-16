Возле памятника Афанасию Никитину в Твери нашли тело женщины

Волонтеры просят помощи в опознании погибшей женщины Фото: ВПСО "Сова"

В Твери возле памятника Аанасию Никитину 15 ноября было обнаружено тело неизестной женщины.

Волонтеры ВПСО "Сова" в соцсети опубликовали ориентировку с приметами погибшей и просят помочь в опознании.

Женщина ростом 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые. Одета в светло-серую куртку-ветровку, кофту с принтом бордового цвета, шарф, черные брюки.

Всех, кто обладает информацией о погибшей, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или 102.