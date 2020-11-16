Бывшая сотрудница украла выручку из магазина в Твери

Бывшая сотрудница обокрала кассу магазина Фото: Валерий РОМАНОВ

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 31-летний представитель продуктового супермаркета. Мужчина сообщил, что во время ревизии была обнаружена недостача в 27 000 рублей.

Сотрудники полиции опросили работников торговой точки, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обратили внимание на одну из посетительниц.

Личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 23-летняя местная жительница, которая раньше работала в магазине и знала код от кассы. Похищенные деньги злоумышленница потратила.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.