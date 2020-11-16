В Тверской области запустят образовательную программу для бизнес-леди

В течение двух недель участниц будут учить находить баланс между бизнесом и семьей, а также подскажут, как увеличить продажи и прибыль. Фото: ПТО

В центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Твери с 23 ноября стартует специальная образовательная программа для бизнес-леди.Об этом сообщило областное правительство.

В течение двух недель участниц будут учить находить баланс между бизнесом и семьей, управлять временем и силами, а также подскажут, как увеличить продажи и прибыль. Все спикеры – действующие успешные предприниматели.

Подобная программа пройдет в Верхневолжье впервые. За участие в ней не надо платить, все - бесплатно.

Регистрация ведется здесь.

В программе предусмотрены как оффлайн семинары, так и вебинары.

Областное правительство также сообщает, что в 2020 году 32 предприятия с женщинами во главе взяли льготные займы под 3% годовых на развитие собственного дела. Всего в региональном в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 4389 бизнес-леди.

- Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей, - считает губернатор Игорь Руденя.

Эти слова напрямую касаются и деловых женщин Верхневолжья.