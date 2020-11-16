Житель Тверской области напилил леса на два миллиона рублей

На манипуляторе мужчина возил лес на местную пилораму Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился инженер по охране Андреапольского лесного хозяйства Торопецкого лесничества и сообщил, что в трёх выделах Бобровского и Западнодвинского участковых лесничеств выявлена незаконная порубка древесины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейскими установлено, что неизвестный незаконно спилил 89 деревьев: елей, берез и сосен - всего 70,34 кубометров. Ущерб оценили в 2 миллиона рублей.

Под подозрение правоохранителей попал 31-летний житель Андреаполя. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что незаконно спиленную древесину вывозил на тракторе и автомобиле "Урал" с гидроманипулятором на местную пилораму.

Бензопила и техника изъяты.

По ч. 3 ст. 260 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.