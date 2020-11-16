"Сквозь шторм свинца": Новый памятник в честь 75-летия Победы открыли в Тверской области

Новый монумент в селе Кемцы Бологовского района. Фото: ПТО

В селе Кемцы Бологовского района Тверской области открыли памятник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной. Рядом с небольшой стелой, у подножия которой лежит траурный венок, стоит советский воин.

На его груди награды, воин смотрит вдаль. Стоит с непокрытой головой: фуражка в руках. Вероятно, пришел проститься с боевыми товарищами, сложившими свои головы в войну.

Под ногами воина, на постаменте, высечены слова песни поэта-песенника и советского актера Михаила Ножкина "Глядят на нас фронтовики":

Сквозь шторм свинца, сквозь ураган огня,

Сквозь смерть саму прошли, не зная брода.

Весь мир не может до сих пор понять,

Как их хватило на четыре года!"

Памятник помогли возвести местные жители. Монумент установили по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Как сообщает региональное правительство, в целом потрачено было 774 тыс. рублей: 645 тысяч выделила областная казна и 39 тысяч рублей собрали жители.

Напомним, в этом году, несмотря на коронавирусные ограничения, в Тверской области было сделано многое для увековечения памяти о подвиге советского народа: велась широкая работа по поиску останков советских воинов, возведен Ржевский мемориал, создается уникальная экспозиция «Воинская слава Тверской земли», паспортизированы все воинские захоронения.