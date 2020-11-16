Металлические столбы и сетку украли двое мужчин в Тверской области

Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

Преступление было совершено в деревне Ерохино Андреапольского муниципального округа. В полицию с заявлением о краже 33 металлических столбов и сетки обратилась 52-летняя жительница Московской области. Материал предназначался для установки забора. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что кражу совершили двое местных жителей 1996 и 1983 годов рождения. В полиции злоумышленники рассказали, что ночью приехали к дому потерпевшей на "пятерке", погрузили материал в прицеп и перевезли на свой участок.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Полицейские подозревают, что мужчины могут быть причастны еще к пяти аналогичным эпизодам краж на территории муниципалитета.