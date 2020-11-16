Писателя и выпускника московского Литинститута разыскивают в Тверской области однокашники

Выпускника московского Литинститута имени Горького Николая Еремичева разыскивают в Тверской области. Графика: litinstitut.ru

Писателя, выпускника московского Литинститута имени Горького Николая Еремичева разыскивают в Тверской области бывшие сокурсники. В 1990-е годы он жил в деревне Софьино, что в Михайловском сельском поселении Калининского района, в доме знакомого, уехавшего в Японию.

Это последнее, что известно о Николае Еремичеве его друзьям по Литературному институту. Примерный возраст разыскиваемого писателя - 65-70 лет.

Объявление о поиске размещено в группе Михайловского сельского поселения в соцсети. Всех, кто что-либо знает о выпускнике Литинститута Николае Еремичеве, просят позвонить по телефону: 8 (4822) 38-66-37.