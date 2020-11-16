12-летнего ребенка сбили на Комсомольском проспекте в Твери

Ребенка с травмами доставили в больницу Фото: областной минздрав

Авария произошла днем, 16 ноября, около дома №5 на Комсомольском проспекте в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель, управляя автомобилем "Шевроле", наехал на 12-летнюю девочку.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо заранее снижать скорость, проявлять внимание и осторожность.