12-летнего ребенка сбили на Комсомольском проспекте в Твери

Ребенка с травмами доставили в больницу Фото: областной минздрав
Авария произошла днем, 16 ноября, около дома №5 на Комсомольском проспекте в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель, управляя автомобилем "Шевроле", наехал на 12-летнюю девочку.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо заранее снижать скорость, проявлять внимание и осторожность.