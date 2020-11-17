Тверской вагонзавод отправил 18 пассажирских вагонов на Сахалин

Среди отправленных вагонов 10 - с четырехместными купе, четыре - с двухместными купе, два - некупейных и столько же - с купе для маломобильных пассажиров. Фото: ПТО

ТВЗ совершил поставку 18 новых пассажирских вагонов АО «Пассажирская компания «Сахалин». Она работает на сахалинском полигоне Дальневосточной железной дороги.

Как сообщает областное правительство, отправленные вагоны - из нового модельного ряда. Их производят на ТВЗ в рамках контракта с АО «ФПК». Он был заключен на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Документ был разработан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, а также с учетом проекта стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года.

- Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших 10 лет - отметил губернатор Игорь Руденя.

Среди отправленных вагонов 10 - с четырехместными купе, четыре - с двухместными купе, два - некупейных и столько же - с купе для маломобильных пассажиров.

Вагоны оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды, в купе есть индивидуальные сейфы, все пассажирские места оснащены персональными розетками или разъемами USB.