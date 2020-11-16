Профессиональный футболист умер во время матча в Твери

Александру Морошкину было 55 лет Фото: vk.com/Вячеслав Ильин

Профессиональный футболист, игрок ФК "Волга" Александр Морошкин умер во время товарищеского матча на стадионе "Химик" в Твери 15 ноября. Спортсмен побежал за мячом и упал. Прибывшие на место медики констатировали его мерть. Александру Морошкину было 55 лет.

Трагическая новость появилась на странице Вячеслава Ильина в соцсети.

- Выражаем соболезнование родным и близким. Будем хранить в своем сердце светлую память об Александре, - написал тренер.

Александр Морошкин родился в Калинине в 1965 году. С 1983 по 1991 год играл за ФК "Волга" в амплуа защитника и полузащитника. Провел 214 матчей. Принимал принимал участие в играх ветеранов.