Часть домов в двух районах Твери и Торжке в начале недели останется без света

Часть домов останется без электричества Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение рабочей недели с 16 по 19 ноября часть домов в Твери и Торжке останется без электричества из-за плановых работ, которые будут проводить на сетях специалисты МУП "Тверьгорэлектро".

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

16 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Красные Горки, д. 1-6, 19-24; ул. 2-я Мукомольная, д. 2-14; ул. 1-я Мукомольная, д. 1-13.

17 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресу: ул. Малая Самара, д. 5.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

17 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: 4-й пер. Вагонников, д. 13/34-35/11; ул. Кривоносова, д. 1/36-11/35; ул. Челюскинцев, д. 2/32-14/31, 9-19/29; ул. Писарева, д. 34-44/25, 23-33/23; ул. Чапаева, д. 19Б-21А, 20Б-22А, 20-32, 23-33; 3-й пер. Вагонников, д. 16-22, 19-25.

С 14:00 до 16:00 по адресу: дер. Старая Константиновка, д. 354.

ТОРЖОК

16 ноября

С 9:00 до 17:00 по адресам: 3-й пер. Гоголя, д. 8-36, 3-37; 2-ой пер. Гоголя, д. 6-44, 3-43; ул. Кленовая, д. 13-17; 1-ый Зеленый проезд, д. 7; 2-ой Зеленый проезд, д. 2, 8, 5, 7; ул. Солнечная, д. 6; ул. Старицкая, д . 104А, 104; Котельная № 18, ул. Ржевская, д. 1-45, 2-44; ул. Республиканская, д. 32, 34, 37, 39.

17 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Ржевская, д. 1-45; ул. Республиканская, д. 32, 34, 37, 39.