30-летнего мужчину с бородой 10 дней ищут в Твери

В Твери с 6 ноября ищут молодого мужчину с бородой. Фото: скрин видео Александра Петрова – ВК/id433446192.

В сообществе тверского отделения поискового отряда «Сова» в соцсетях размещена информация, что с 6 ноября ищут жителя Твери Николая Чубревича. Одна из ярких примет – густая борода. В комментариях к посту указывают, что мужчина работал на автомойке.

В ориентировке поисковиков указаны такие данные: рост 1,65 м, худощавое телосложение, черные волосы, темно-карие глаза.

Что у него было с собой, и в чем он был одет в день, когда пропал, неизвестно. Как и нет каких-либо подробностей – при каких обстоятельствах мужчина исчез.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: +7-915-721-45-15, +7-910-646-34-34 или 112.