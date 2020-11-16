1737 обращений граждан поступило в Роспотребнадзор Тверской области с начала года

Половина обращений касалась сферы торговли Фото: Олег УКЛАДОВ

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области подвели итоги за 9 месяцев работы. За период в ведомство поступило и рассмотрено 1737 письменных обращений граждан, что на 7% меньше, чем в прошлом году.

В 51,5% случаях обращения касались сферы оказания услуг, 48,5% - торговли.

23% граждан жаловались на нарушение их прав при продаже технически сложных товаров, 13% - продукции легкой промышленности, 7% - мебели, 6% - стройматериалов и др.

В сфере услуг основная масса обращений связана с услугами ЖКХ - 19%, связи - 16%, транспортных - 9%, финансовых - 8%, бытовых - 7% и других.

По всем обращениям гражданам даны подробные консультации, разъяснены права, алгоритм действий.

За 9 месяцев в суды направлено 44 иска в защиту прав потребителей. В пользу потребителей присуждено почти 2 млн. рублей.

В суды направлено также 66 заключений по делам в целях защиты прав потребителей. Из них рассмотрено и удовлетворено судами 65. В пользу потребителей присуждено почти 7,6 млн. рублей.