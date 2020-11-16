За кражу дорогой иномарки житель Твери получил четыре года колонии

Житель Твери осужден за угон Фото: архив "КП"

В апреле 2019 года 45-летний житель Твери вместе с сообщником угнал из подземного гаража в доме на Октябрьском проспекте внедорожник "Лэнд Ровер Рэндж Ровер Эвок" стоимостью более 3 млн рублей.

Сотрудникам полиции удалось разыскать автомобиль рядом с деревней Непеино Калининского района. Подозреваемый был задержан, а личность его подельника не установлена.

Приговором суда мужчина признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. На 4 года он отправится в колонию строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.