В Тверской области выделили гранты на четыре соцпроекта

Из областного бюджета на воплощение в жизнь этих соцпроектов выделяется более 1,4 млн рублей. Фото: "КП" Архив

Эти соцпроекта будут реализованы в 2020-2021 годах. Решение о выделении грантов принято на заседании президиума областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Из областного бюджета на воплощение в жизнь этих соцпроектов выделяется более 1,4 млн рублей.

Тверское областное отделение Общероссийской организации «Российский Красный Крест» получает грант на проект «Мы вместе сотрем границы». Он предполагает проведение серии обучающих мастер-классов, экскурсий и тренингов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще один проект - «Дорогами Победы». Его придумали и реализуют представители тверской областной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Будет проведен автопробег, открытые соревнования за Кубок ВОС «Команды интеллектуального современного искусства», конкурс семейных команд «Три в одном», а также фестиваль «Посвящение Победе».

Средства гранта получил Фонд развития молодежных волонтерских программ на реализацию проекта «Волонтеры 2020: помощь старшему поколению». Он направлен, в том числе на обучение пожилых людей Твери и области финансовой грамотности.

При поддержке области в регионе пройдет также Форум отцов Верхневолжья. Организаторы проекта - тверское региональное отделение межрегиональной молодежной нравственно-просветительской организации «Православная молодежь».