16 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 188 человек

В Тверской области подтверждено 188 новых случаев Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 16 ноября, еще 188 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12387 случаев заражения COVID-19.

4791 (+77) человек изолированы;

353 (+2) умерли;

7243 (+109) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4039 (+70)

Конаковский район 858 (+13)

Ржев 831 (+17)

Кимры 741

Торжок 583 (+17)

Калининский район 579 (+15)

Вышневолоцкий городской округ 518 (+5)

Лихославльский район 360 (+6)

Торопецкий район 341

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 296 184 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 1582.