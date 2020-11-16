16 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 188 человек

В Тверской области подтверждено 188 новых случаев Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 16 ноября, еще 188 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12387 случаев заражения COVID-19.
4791 (+77) человек изолированы;
353 (+2) умерли;
7243 (+109) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4039 (+70)
Конаковский район 858 (+13)
Ржев 831 (+17)
Кимры 741
Торжок 583 (+17)
Калининский район 579 (+15)
Вышневолоцкий городской округ 518 (+5)
Лихославльский район 360 (+6)
Торопецкий район 341
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 296 184 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 1582.
Графика: ПТО