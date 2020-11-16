Водитель на внедорожнике опрокинулся на трассе в Тверской области

В ДТП пострадала пассажирка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла на 190-м км трассы М-10 в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Шевроле Нива" при движении в сторону Твери решил обогнать грузоперевозчиков по обгонной полосе (место разворота из Москвы на Москву), не успел, притормозил, совершил касательное столкновение с "Вольво" и перевернулся.

В результате ДТП пострадала женщина - пассажирка "Шевроле Нивы". Угрозы жизни нет.